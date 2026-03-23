Secuestro exprés: así opera la red que sigue atemorizando a los guatemaltecos

Las víctimas suelen ser personas que brindan servicios técnicos y profesionales a domicilio.
EN CONTEXTO: ¡Han pagado hasta Q200 mil! Aumentan denuncias de nueva modalidad de secuestros
La nueva modalidad de "secuestro exprés" sigue causando alarma entre los guatemaltecos.
Los primeros reportes de las víctimas comenzaron a llegar en octubre de 2024 y, hasta la fecha se contabilizan 38 denuncias.
Según las autoridades, todo apunta a que se trata de un fenómeno criminal, pues de acuerdo al testimonio de varias víctimas, hay varios elementos en común, como la forma en que operan los victimarios y los lugares en donde son citados.
Así operan
Los delincuentes contactan a profesionales o personas que se dedican a realizar actividades comerciales a domicilio.
Luego les piden una cita en terrenos inaccesibles o lugares lejanos a sus domicilios. Estando ya en el lugar, bloquean la señal o los obligan a poner el teléfono en modo avión y les indican que están en territorio del cartel Jalisco Nueva Generación.
Les exigen una alta suma de dinero a cambio de no matarlos, pues les aseguran que están rodeados de francotiradores.
Sin embargo, solo atemorizan a las víctimas, pues en ningún momento los retienen físicamente, solo les indican que están siendo vigilados y que si se mueven del lugar, les van a disparar.
Como se trata de un secuestro "exprés" y la comunicación se da directamente con los empresarios o familiares, en varias ocasiones se ha pagado el rescate.