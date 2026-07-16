El armador que lleva el baloncesto en la sangre y sueña con la NBA, Iván Fernández

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El cobanero Iván Fernández, destaca en la Selección Nacional de Baloncesto. Como armador de tercera generación, se enfoca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El baloncesto corre por sus venas y su deseo de seguir destacando demuestra su crecimiento continuo en la disciplina.

Se trata de Iván Alejandro Fernández Milián, uno de los talentos emergentes del baloncesto guatemalteco y quien orgullosamente representa la tercera generación de una familia marcada por la pasión por este deporte.

Iván Fernández es considerado una de las promesas del baloncesto guatemalteco. (Foto: Cortesía CDAG)

Con 18 años, el joven atleta originario de Cobán, Alta Verapaz, se ha abierto camino en las selecciones juveniles gracias a sus cualidades físicas, pero sobre todo a su entrega y constancia en cada entrenamiento, donde demuestra un compromiso que lo distingue dentro y fuera de la cancha.

Segundo de tres hermanos, quienes también destacan en el baloncesto de alto rendimiento, Fernández creció rodeado de un ambiente deportivo que ha fortalecido su formación.

Su principal meta es consolidarse en el equipo U20, que este mes participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, llevando consigo no solo su talento, sino también el orgullo de su familia y de todo Cobán.

Sueña con ser observado y jugar a nivel internacional. (Foto: Cortesía CDAG)

Para el joven, el deporte es cosa de familia: su abuela, padres y tíos practicaron el baloncesto en diferentes niveles; por esta razón, desde los 6 años se enamoró de este deporte.

"Para mi familia el básquetbol es algo que nos conecta, lo vivimos y disfrutamos. Mis hermanos y yo lo entendemos como mis papás. Hablamos del deporte, vemos la NBA. Este deporte es nuestra vida", comenta Iván.

Confiesa que al principio no destacaba dentro de la duela, pero la motivación de ver a sus hermanos en selecciones lo impulsó a esforzarse más. Desde entonces, comenzó a realizar rutinas adicionales y a asumir el deporte con mayor disciplina y responsabilidad.

Su meta es consolidarse en el equipo U20 rumbo a Santo Domingo 2026. (Foto: Cortesía CDAG)

Actualmente, el deportista representa a los equipos de Alta Verapaz tanto en competencias juveniles como en la máxima división del baloncesto nacional, la Liga Metro.

El año pasado vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al formar parte de la selección U19 que participó en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

El jugador de 18 años es uno de los orgullos referentes de Cobán, Alta Verapaz. (Foto: Cortesía CDAG)

"Esa experiencia cambió todo, porque gané en confianza, tuve el apoyo de mi entrenador, Adonis Navarro y de mis compañeros. Me di cuenta de mi potencial y vi resultados", recuerda.

Iván asegura que vestir la camiseta de la selección es un privilegio que valora, porque no todos tienen esa oportunidad; también sueña con que su desempeño le abra puertas a nivel internacional y pueda ser observado por algún scout que lo lleve a competir fuera del país.

En su rol de armador, asume con responsabilidad la conducción del equipo: "Es una gran tarea porque en la cancha soy el que dirige, organiza, lee el juego y hace jugar a mis compañeros", explica.