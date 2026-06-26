Jacobo Mena expone "La sombra esfumada" en Antigua, Guatemala

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El artista Jacobo Mena presenta la exposición "La sombra esfumada", inspirada en la naturaleza, la infancia, la nostalgia y la condición humana.

"Mi ADN contiene una multiculturalidad accidentada, a veces tierna y a veces violenta, en mi convive un híbrido en constante reconciliación.. desde mi infancia mi lenguaje principal han sido las imágenes", expresa.

Jacobo Mena se especializa en grabado. (Foto: Jorge Mena)

Se trata de 12 piezas de grabado que reflejan la forma de ver la vida de Mena, desde su infancia ocurrida en los 70s. También puedes obtenerlas.

¿Dónde y hasta cuando puedes ver la "La sombra esfumada" de Jacobo Mena?

Se lleva a cabo en la galería del Hotel Mesón Panza Verde el resto de días de junio hasta el 30 de junio en horario de 10:00 a. m. a 07:00 p. m.

Foto: Jacobo Mena.

Artista guatemalteco Jacobo Mena

Vivió fuera del país de 1981 a 1995, realizó exposiciones colectivas e individuales en Estados Unidos y Canadá como la del "Massachussets College of Art y Trinity College" en Harvard University patrocinadas por Massachusetts Council for the Arts a principios de los años ochenta.

Expuso una selección en la bienal de arte Paiz y en el museo Ixchel y la Cúpula titulada "Paseo por San Pedro la Laguna". Su inicio en el grabado fue en 2015 donde encontró su camino.

Ha participado en diversas exposiciones y ganado reconocimientos. Foto: Jacobo Mena.

Recibió la mención honorífica Arte en Mayo Fundación Rosas Botrán, participó en el colectivo "Día del Grabador," Utopia Antigua Guatemala agosto 2025. Participó en Juannio en 2024 y la mención honorífica Arte en Mayo de fundación Rosas Botrán en 2024.

Jacobo Mena.