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Jacobo Mena expone "La sombra esfumada" en Antigua, Guatemala

  • Por Selene Mejía
25 de junio de 2026, 22:35
Jacobo Mena presenta su trabajo "Sombra esfumada" en una exposición en Mezón Pansa Verde. (Foto: Jacobo Mena)

Jacobo Mena presenta su trabajo "Sombra esfumada" en una exposición en Mezón Pansa Verde. (Foto: Jacobo Mena)

El artista Jacobo Mena presenta la exposición "La sombra esfumada", inspirada en la naturaleza, la infancia, la nostalgia y la condición humana. 

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"Mi ADN contiene una multiculturalidad accidentada, a veces tierna y a veces violenta, en mi convive un híbrido en constante reconciliación.. desde mi infancia mi lenguaje principal han sido las imágenes", expresa. 

Jacobo Mena, la sombra esfumada, exposición, Antigua
Jacobo Mena se especializa en grabado. (Foto: Jorge Mena)

Se trata de 12 piezas de grabado que reflejan la forma de ver la vida de Mena, desde su infancia ocurrida en los 70s. También puedes obtenerlas. 

¿Dónde y hasta cuando puedes ver la "La sombra esfumada" de Jacobo Mena?

Se lleva a cabo en la galería del Hotel Mesón Panza Verde el resto de días de junio hasta el 30 de junio en horario de 10:00 a. m. a 07:00 p. m. 

Jacobo Mena, la sombra esfumada, exposición, Antigua 5
Foto: Jacobo Mena.

Artista guatemalteco Jacobo Mena

Vivió fuera del país de 1981 a 1995, realizó exposiciones colectivas e individuales en Estados Unidos y Canadá como la del "Massachussets College of Art y Trinity College" en Harvard University patrocinadas por Massachusetts Council for the Arts a principios de los años ochenta.

Expuso una selección en la bienal de arte Paiz y en el museo Ixchel y la Cúpula titulada "Paseo por San Pedro la Laguna". Su inicio en el grabado fue en 2015 donde encontró su camino. 

Jacobo Mena, la sombra esfumada, exposición, Antigua1
Ha participado en diversas exposiciones y ganado reconocimientos. Foto: Jacobo Mena.

Recibió la mención honorífica Arte en Mayo Fundación Rosas Botrán, participó en el colectivo "Día del Grabador," Utopia Antigua Guatemala agosto 2025. Participó en Juannio en 2024 y la mención honorífica Arte en Mayo de fundación Rosas Botrán en 2024.

Jacobo Mena, la sombra esfumada, exposición, Antigua 3
Jacobo Mena.

Jacobo Mena, la sombra esfumada, exposición, Antigua 4
Foto: Jacobo Mena.

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