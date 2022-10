Javier Mascherano habla sobre la crisis en el Barcelona de Xavi

Javier Mascherano, ex futbolista del FC Barcelona y seleccionado de Argentina, habló en Guatemala sobre la situación que atraviesa el club azulgrana.

El exfutbolista y actual entrenador de la selección sub20 de Argentina, Javier Mascherano, visitó Guatemala como el nuevo fichaje de La Curacao. En el evento realizado la noche del lunes 17 de octubre, el "Jefecito" habló sobre su trayectoria y momentos que han marcado su carrera.

Mascherano también se refirió a la Selección de Argentina como una de las candidatas a pelear por el título. ""Estamos muy ilusionados porque creemos que el equipo viene haciendo muy bien las cosas y ojalá que siga en esta línea. Sabemos que un Mundial es muy difícil, pero confiamos mucho en nuestra selección", expresó.

Además, habló sobre la actual "crisis" que atraviesa el Barcelona, al mando de Xavi Hernandez, excompañero de Mascherano en el club azulgrana.

"Creo profundamente en su entrenador, creo que es un grandísimo entrenador, es el entrenador ideal que puede tener en este momento el Barcelona, obviamente que no es fácil, está construyendo un nuevo equipo, han llegado muchísimos fichajes y construir siempre toma su tiempo, pero no tengo ninguna duda de lo importante que es Xavi para el Barcelona de toda su capacidad, creo que no hay mejor entrenador para estos momentos que Xavi", aseguró Mascherano.

El fichaje estelar de La Curacao y LG

La Curacao presentó a Mascherano como el gran fichaje, previo a las actividades con los ganadores de diversos premios que se entregarán a sus clientes que participaron en la campaña, "Mundialistos".

Este martes, "El jefecito" realizará un campamento de entrenamiento para 25 niños durante la mañana y en la tarde realizará un Talk Show para 400 personas en las que relatará anécdotas sobre su carrera como jugador y ahora técnico.