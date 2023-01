Jeremy Renner comparte su avance tras fuerte accidente (video)

Jeremy Renner compartió un conmovedor video junto a su familia, mientras está internado en el hospital.

Ya pasaron algunos días desde que se conoció que el actor de Marvel, Jeremy Renner, fue víctima de un fuerte accidente mientras quitaba nieve con maquinaria pesada.

El actor fue enviado al hospital, donde tras una serie de cirugías por politraumatismo se encuentra en estado "crítico pero estable", según su portavoz.

Esta mañana, Renner quien da vida a "Hawkeye" conmovió a internautas tras compartir un íntimo video de su recuperación desde la camilla junto a su familia.

Jeremy Renner desde el hospital. (Foto: Instagram)

A través de su cuenta en Twitter, el actor de 51 años publicó un emotivo video dejando ver que a pesar de su condición, la compañía de sus seres queridos lo anima cada día.

"Un día en la UCI (Unidad de cuidados intensivos) 'no muy bueno', se convirtió en un increíble día de spa con mi hermana y mi mamá. Muchas gracias", escribió.

En el clip se observa al actor con un respirador, mientras su hermana le da un masaje y bromea con que luce "sexy".

El actor continúa en observación luego de haber sido arrollado por su "Snowcat", una máquina quitanieve de grandes proporciones que accidentalmente pasó por una de sus piernas, lo que hizo que perdiera mucha sangre.