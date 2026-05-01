Barcelona visita al Osasuna para seguir acercándose al título liguero

Barcelona se presenta este sábado en Pamplona, con la idea de sumar tres puntos frente al Osasuna en el estadio El Sadar, para seguir acercándose al campeonato de La Liga, independientemente de lo que ocurra con el Real Madrid el domingo.
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Con once puntos de ventaja sobre los madridistas, los dirigidos por Hansi Flick tienen claro que necesita cinco unidades más para proclamarse oficialmente como los monarcas ligueros esta temporada. Por ello, los azulgranas buscarán sumar el triunfo, que con un tropezón del Madrid, les daría el título una semana antes del clásico.
No será igualmente nada sencillo para los catalanes, pues en ese escenario se dio la primera derrota de Flick en el banquillo del Barsa en la temporada anterior, cuando cayeron 4-2 ante un conjunto navarro que siempre supone una dura prueba para los barcelonistas.
Por si fuera poco, el técnico alemán no podrá contar con los lesionados Lamine Yamal y Andreas Christensen. Además, Jules Koundé tampoco estará disponible por acumulación de tarjetas. Finalmente, Raphinha y Marc Bernal podrían ser opción ya, pero la falta de juego podría descartarlos, al menos de inicio.
Del otro lado, el Osasuna viene de haberle ganado al Sevilla en la jornada anterior y con sus aspiraciones por los puestos europeos más que vivas, por lo que sería la motivación para tratar de quedarse con los puntos.