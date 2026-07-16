El "Pescado" Ruiz estará en la despedida del "Moyo" Contreras

Carlos Humberto Ruiz volverá a las canchas para disputar el partido de despedida de su amigo y excompañero de Selección Nacional, José Manuel Contreras. El "Moyo" jugará su último partido este viernes 17, donde se despedirá de los aficionados de Comunicaciones.
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En las redes sociales, los cremas confirmaron la presencia del histórico goleador de la Bicolor. Ruiz, que vive y radica en Estados Unidos, vendrá al país para ser parte del equipo "Los Amigos del Moyo", que jugarán ante el actual plantel de los albos.
El "Pescado" es un gran amigo de Contreras, con quién compartió gratos momentos en la Selección Nacional. A pesar de jugar en Municipal, el eterno rival de los cremas, Ruiz siempre mantuvo una gran relación con el "Moyo" y eso se reflejó fuera de las canchas.
Junto a Ruiz, ya está confirmadas otras leyendas como Edy Turcios, Juan Manuel Funes, Martín Machón, Gustavo Cabrera, Luis Pedro Molina, Freddy Thompson, Carlos Figueroa, Rigoberto Gómez, Jean Márquez, Michael Umaña, Juan José Paredes, Agustín Herrera, entre otros.