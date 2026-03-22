“¡Que vivan los chapines!”: Joshua Anton agradece apoyo de Guatemala tras victoria

Tras su rápida victoria en el ring, el boxeador guatemalteco Joshua Kevin Anton dedicó unas palabras a la afición chapina que lo acompañó durante la velada.
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Luego de imponerse al uzbeko Kudratillo Abdukakhorov tras una sola ronda, Anton aprovechó el momento para agradecer el apoyo de los aficionados guatemaltecos presentes y de quienes siguieron la pelea desde Guatemala.
Visiblemente emocionado y rodeado por la bandera azul y blanco, el pugilista dedicó unas palabras a la afición que lo respaldó durante el combate.
"Saludos a toda Guatemala, ¡que vivan los chapines!", expresó con entusiasmo Anton tras su victoria, celebrando junto a su equipo y a los seguidores guatemaltecos que se hicieron presentes en la arena.
Con este triunfo, el boxeador extiende su récord ganador y mantiene su invicto en el boxeo profesional, consolidándose como uno de los peleadores guatemaltecos en ascenso dentro del circuito internacional.