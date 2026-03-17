Joyas de familia guatemalteca estaban junto a los cuerpos hallados en Alabama

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A pesar de los hallazgos, las hijas mayores de Aurelia Choc Coc tienen la esperanza de que sus familiares estén vivos.

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Las hijas mayores de Aurelia Choc Coc temen que varias joyas halladas junto a tres cuerpos enterrados en Alabama, Estados Unidos, sean un indicativo de que estén muertos sus familiares, la madre guatemalteca y sus hijos Niurka y Anthony.

Según indicaron Lorena y Yoselin Tiul a la cadena Univisión, los detectives les informaron que cerca de los cadáveres encontraron entre dichas joyas, un collar con el nombre de la madre. Las jóvenes lo identificaron como un obsequio que ellas le dieron el año pasado para Navidad.

(Foto: Univisión)

"La verdad no quiero que vengan y me digan que sí son sus cuerpos por la cadenita", expresó Yoselin, quien trata de no perder la esperanza de que sus seres queridos sigan con vida.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de dos cadenas que usaba Niurka Choc: una con forma de caracol y otra con un círculo, las cuales estaban entre los objetos recuperados en el lugar.

(Foto: Univisión)

Aún sin identificar

Las hijas mayores de Aurelia agregaron que los investigadores les indicaron que los restos corresponden a un bebé y dos mujeres, aunque el estado de descomposición ha impedido confirmar sus identidades sin pruebas forenses.

Otro punto que la policía compartió con las hermanas es que la propiedad donde estaban los tres cadáveres era conocida por Héctor Argueta Guerra, el principal sospechoso de los crímenes. Al respecto, el salvadoreño rentó en la zona durante un tiempo.

Mientras continúan las pruebas forenses para identificar los restos encontrados, la comunidad ha colocado un pequeño altar frente a la casa donde vivían Aurelia y sus dos hijos.

Tania y Yoselin están a la espera de que las autoridades identifiquen a los cadáveres. (Foto: Univisión)

*Con información de Univisión