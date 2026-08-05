Juanes Morales: “Vamos por buen camino”

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El piloto, Juan Esteban Morales, mejor conocido como "Juanes", atraviesa un gran momento en su carrera deportiva, ya que, recientemente, conquistó el pentacampeonato del certamen de Verano 2026, en Guatemala, donde también compite en karting; además, de correr en El Salvador.

La carrera de Morales, quien ahora tiene 23 años, se remonta a su niñez, cuando inició a correr en el Campeonato Nacional de Karts. Ahí, empezó su largo andar por el mundo del automovilismo, que hoy lo tiene como uno de los mejores pilotos del país.

El año recién pasado, Morales conquistó el título absoluto de la división GTR Ultra, en el serial Botoneta Racing Team, que se corre en el Autódromo Internacional El Jabalí, El Salvador. Además, se consagró como monarca en la división Turismo Sport "A", en Guatemala.

"Fueron dos logros muy trabajados. En el Salvador corrí un Mitsubishi Lancer EVO VII, junto a mi padre, Marco Morales, en la categoría GTR Ultra; mientras que, en Guatemala competí con un Honda Civic EK", recordó.

El pentacampeonato del certamen de Verano, fue conquistado recientemente por, Juanes Morales, en Guatemala. (Foto: Marco Morales)

Ese fue el mejor aliciente para Juanes al enfrentar la presente temporada, en la cual acaba de convertirse en pentacampeón del Campeonato de Verano 2026.

"Los logros se van dando poco a poco. Ahora tocó ganar el pentacampeonato, pero además estoy compitiendo en la categoría Shifter Rok de Karting; y tengo un sentimiento muy especial por la escuela de coaching de manejo que le estoy brindando a varios jóvenes corredores en Guatemala y El Salvador", agregó.

A pesar de estos logros, Morales, desea aún más. "Voy a buscar los títulos absolutos tanto en El Salvador, como en Guatemala. Quiero que esta temporada sea única y especial, y voy a trabajar duro por ello", reconoció.