Los estilistas del Capitol: reprograman audiencia contra el acusado Carlos Aquino

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La audiencia de continuación de juicio contra Carlos Josué Aquino, sindicado en el caso "Los estilistas del Capitol", inició este martes y se prevé continuar el próximo 28 para la etapa de conclusiones.

El Tribunal Tercero de Sentencia, a cargo del juez César Amézquita, suspendió la continuación de una audiencia que forma parte del juicio contra Carlos Josué Aquino, en el caso conocido como "Los estilistas del Capitol".

Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) presentó unos videos que muestran un salón de belleza que utilizaba la estructura criminal para cometer ilícitos.

Además, se presentó, a través de video conferencia la declaración de un testigo presentado por el ente investigador.

Durante la audiencia de este miércoles, en la continuación del juicio contra Carlos Josué Aquino, en el caso Los Estilistas de los capitol, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal escuchó a un testigo protegido. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/9UIQg0ADra — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 14, 2026

En su declaración, el testigo protegido indicó ante el Tribunal cómo se convirtió en víctima de los supuestos estilistas que le ofrecieron un masaje en un cuarto del salón de belleza.

Afirmó que fue retenido contra su voluntad y le exigieron Q 7 mil a cambio de no hacerle daño y dejarlo en libertad.

Tras la suspensión de la audiencia, el juzgador fijó para el próximo 28 de julio de 2026, fecha para la presentación de conclusiones, previo a emitir sentencia.

Aquino es señalado, supuestamente de participar en una serie de robos contra clientes de un salón de belleza ubicado en en el centro comercial Capitol, ubicado en la zona 1 capitalina.