Kenneth Müller recibe el Filmaker Life Globe Award en Milán

Kenneth Müller recibió el FilmmakerLife Globe Award en Milán, Italia, que destaca a cineastas emergentes y consolidados.
El guatemalteco recibió el galardón en forma de palma dorada, como símbolo de la excelencia y la autenticidad narrativa que el premio reconoce.
A la gala asistieron personalidades como Jaime King (Sin City, Pearl Harbor, White Chicks, Hart of Dixie) y Tanner Beard (productor en The Legend of Hell's Gate, 6 Bullets to Hell), además de cofundador del Mammoth Film Festival y colaborador en otras producciones.
Müller destacó por su manera de narrar historias basadas en memoria, territorio y humanidad: "Hacer cine siempre es una batalla: a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se avanza con el corazón." dijo.
El FilmmakerLife Globe Award
Conocido como el WCFA, celebra la excelencia narrativa a nivel mundial, rindiendo homenaje a cineastas y películas de diversa índole, combina el arte atemporal con la innovación moderna, promoviendo la creatividad, la empatía y el poder transformador del cine a través de las diferentes culturas.