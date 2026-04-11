"Kensy", la canina que ayudó a ubicar a Jesler Palacios (video)

Con cinco ladridos, la canina alertó sobre la ubicación del cuerpo.
EN CONTEXTO: Familiares de Jesler Palacios se pronuncian tras rescate del cuerpo (video)
Tras siete días de búsqueda y el despliegue de operaciones de seguridad por parte de los "Hombres Rana" de Bomberos Voluntarios, el cuerpo Jesler Estuardo Palacios, de 28 años, fue localizado tras desaparecer en el Lago de Atitlán mientras navegaba en un Jetcar.
Agentes caninos fueron pieza clave para hallar los restos que salieron a flote.
A bordo de una lancha se movilizó a la agente canino "Kensy", quien tras varias rondas de búsqueda logró identificar el punto donde momentos posteriores ubicaron el cuerpo.
Mira: