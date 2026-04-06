Luka Doncic viaja a Europa y preocupa a los Lakers rumbo a los playoffs

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Las lesiones golpean en el peor momento a unos Lakers que ven peligrar su impulso justo antes de los playoffs.

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Tras un brillante mes de marzo que reactivó sus aspiraciones al título, Los Ángeles Lakers vieron frenado su impulso con la lesión de Luka Doncic, un golpe que cambia el panorama del equipo de cara a la postemporada.

El esloveno se retiró lesionado durante la derrota ante el actual campeón, Oklahoma City Thunder el jueves 2 de abril y posteriormente se confirmó una distensión de grado 2 en los aductores de la pierna izquierda, que lo deja fuera por tiempo indefinido.

Doncic lidera la NBA como el jugador que más puntos anota por partido con un promedio de 33.7. (Foto: AFP)

Medios estadounidenses señalaron que Doncic habría viajado a Europa para seguir un tratamiento especializado con el objetivo de acelerar su recuperación y llegar a la postemporada.

La situación se agravó con la lesión de Austin Reaves, también con una distensión muscular de grado 2, por lo que ambos quedaron descartados para el cierre de la temporada regular y mantienen en duda su presencia en playoffs.

Sin sus dos principales armas ofensivas, los Lakers (terceros en el Oeste tras ganar 15 de 17 partidos en marzo) afrontan un escenario complejo.

El Rey ya no es garantía

A sus 41 años, LeBron James sigue siendo competitivo, pero ya no puede sostener por sí solo el peso ofensivo del equipo, lo que reduce seriamente sus opciones en una postemporada que ahora se presenta cuesta arriba.