Se lanza Banrural Empresas: el aliado que impulsa al sector productivo

Banrural lanzó una nueva división que representa la maduración de una estrategia que el banco ha venido construyendo a lo largo del tiempo y que ha sido el resultado de años de experiencia atendiendo al sector productivo, pero ahora organizada bajo un enfoque especializado, con equipos dedicados y soluciones diseñadas para empresas.
Banrural Empresas está orientado a la atención de medianas y grandes empresas, corporaciones y grupos empresariales, con un énfasis particular en sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Entre ellos destacan la construcción, el desarrollo inmobiliario, la energía, la manufactura y los proyectos productivos.
La división ofrece un ecosistema integral de soluciones financieras, que incluye financiamiento especializado, servicios de comercio internacional y divisas, plataformas digitales de pagos y transacciones, así como un acompañamiento financiero enfocado en el largo plazo.