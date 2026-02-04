Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Se lanza Banrural Empresas: el aliado que impulsa al sector productivo

  • Por Redacción comercial
04 de febrero de 2026, 17:12
(Fotografía cortesía: Banrural)

(Fotografía cortesía: Banrural)

Banrural lanzó una nueva división que representa la maduración de una estrategia que el banco ha venido construyendo a lo largo del tiempo y que ha sido el resultado de años de experiencia atendiendo al sector productivo, pero ahora organizada bajo un enfoque especializado, con equipos dedicados y soluciones diseñadas para empresas.

Banrural Empresas está orientado a la atención de medianas y grandes empresas, corporaciones y grupos empresariales, con un énfasis particular en sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Entre ellos destacan la construcción, el desarrollo inmobiliario, la energía, la manufactura y los proyectos productivos.

La división ofrece un ecosistema integral de soluciones financieras, que incluye financiamiento especializado, servicios de comercio internacional y divisas, plataformas digitales de pagos y transacciones, así como un acompañamiento financiero enfocado en el largo plazo.

Banrural Empresas es la consolidación de una estrategia que venimos construyendo desde hace tiempo: una unidad especializada para acompañar el crecimiento, la expansión y la transformación de las empresas que impulsan la economía del país.
Francisco Urrutia
, gerente de banca empresarial en Banrural.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar