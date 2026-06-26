Lanzan nueva edición de libro "Guatemala, las Líneas de Su Mano"

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"Guatemala, las líneas de su mano" de Luis Cardoza y Aragón, vuelve a publicarse en una versión con imágenes por Editorial Piedrasanta.

Considerada como una de las obras más importantes del siglo XX de Guatemala y Latinoamérica, y publicada en 1955, el libro vuelve en una presentación especial con el objetivo de acercar este clásico a nuevas generaciones de lectores.

Foto: Sergio Valdés Pedroni.

En una presentación celebrada en la Embajada de México, con la presencia de Irene Piedra Santa, directora de Editorial Piedrasanta, junto al familiar del autor, Rodrigo Salvador; y Javier Payeras, escritor, especialista en la vida y obra de Cardoza y Aragón; se reunieron para celebrar este tomo que ya está disponible en las librerías.

¿Qué es "Guatemala, las líneas de su mano"?

Esta obra es un ensayo poético que retrata la identidad, las heridas y contradicciones Guatemala como nación. "Es un espejo para entender lo que somos" expresa de manera oficial Editorial Piedrasanta.

Foto: Editorial Piedrasanta.

"Es una lectura obligada para cualquier persona que haya caminado por las calles de Guatemala y haya sentido esa mezcla de frustración por nuestra realidad y orgullo por nuestra bellez. Es un antídoto contra la ignorancia y el conformismo", continúa.

Nueva edición "Guatemala, las líneas de su mano" por Editorial Piedrasanta

Incorpora una introducción del escritor guatemalteco Javier Payeras, además de retratos inéditos del autor realizados por el cineasta y fotógrafo Sergio Valdés Pedroni.

"En sus casi 400 páginas agota de memoria todas las posibilidades que existen para describir un país pequeño, pero de enorme complejidad. No se trata de un relato descriptivo de una república, sino de la descripción de un cosmos entero"; dice Javier Payeras.

"'Leer Guatemala, las líneas de su mano' es un acto de rebeldía contra la ignorancia y el olvido. Es entender que el país no es solo el pedazo de tierra donde nacimos, sino una tarea colectiva que todavía está a medio hacer y que corresponde a todos hacerla avanzar", expresó Irene Piedra Santa, Directora de Editorial Piedrasanta.

¿Dónde puedo comprar "Guatemala, las líneas de su mano" de Luis Cardoza y Aragón en Guatemala?

Puedes obtenerlo en Librerías Piedrasanta, también puedes adquirirlo a través de WhatsApp 5966-1372 aquí y a través de mensaje directo en las redes sociales de Piedrasanta: Facebook e Instagram.

Irene PIiedra Santa, directora de Editorial Piedrasanta y Rodrigo Salvador, representante de la familia del escritor Luis Cardoza y Aragón. Foto: Editorial Piedrasanta.