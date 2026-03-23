El líder religioso que sería parte de una estructura criminal

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La estructura criminal operaba dentro de una "venta de pasteles".

Un líder religioso ha sido señalado de ser parte de una estructura criminal dedicada a la venta de droga camuflada dentro de pasteles, los ahora detenidos tenían una red de distribución a nivel nacional.

La "Narco Repostería" fue desmantelada como resultado de 15 allanamientos ejecutados por la fiscalía contra el delito de narcotráfico y la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidas 11 personas y dos privados de libertad fueron notificados de nuevos delitos.

Los cateos que terminaron cerca de las 8 de la noche del domingo, se ejecutaron en las zonas 1. 8, 10, 11 y 14 del departamento de Guatemala, 1 en el municipio de Mixco y 1 más en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

En este último fue localizado un vivero donde cultivaban la droga que ellos mismos usaban en la elaboración de pasteles o dulces.

(Foto: PNC)

Luego de varios meses de investigación y seguimiento, lograron ubicar las residencias de los ahora detenidos que se dedicaban a la repostería, usando como materia para la elaboración de sus productos distintos tipos de droga, los productos eran distribuidos a nivel nacional, para ello utilizaban el servicio de mansajería.

(Foto: PNC)

Al finalizar los operativos fueron notificados de su detención 11 personas, todos guatemaltecos que son señaladas de varios delitos:

Sofía Corina Salazar Morales, de 28 años. Delito: Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito

Marvin Estuardo Juárez Hernández, de 44. Delito: Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito.

Jackeline Gabriela Santos Andrino, de 40. Delito: Comercio Tráfico y Almacenamiento Ilícito.

Samuel Col Choc, de 36. Delitos: Tráfico, Almacenamiento Ilícito de Droga, Siembra y Cultivo de Plantaciones ilícitas.

Byron Leonel Girón Pineda, de 58. Delito: Lavado de Dinero u Otros Activos. Líder religioso.

Carlos Humberto Catalán Guzmán, de 48 años. Delito: Violencia Contra la Mujer en su Manifestación Física en el Ámbito Privado.

Kunti Carolinne Saw Zelaya, de 42 años.

Kimberly Paola Lopez Navas, de 27 años.

Yessica Mariel Gómez Lobos, de 48 años.

Ana Marcela Ávila Zaldivar, de 32 años.

María Alejandra Girón Barrios, de 35 años.

Privados de libertad notificados: