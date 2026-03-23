El líder religioso que sería parte de una estructura criminal

La estructura criminal operaba dentro de una "venta de pasteles".
EN CONTEXTO: La droga oculta en "postres" que fue localizada durante allanamientos de este domingo
Un líder religioso ha sido señalado de ser parte de una estructura criminal dedicada a la venta de droga camuflada dentro de pasteles, los ahora detenidos tenían una red de distribución a nivel nacional.
La "Narco Repostería" fue desmantelada como resultado de 15 allanamientos ejecutados por la fiscalía contra el delito de narcotráfico y la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidas 11 personas y dos privados de libertad fueron notificados de nuevos delitos.
Los cateos que terminaron cerca de las 8 de la noche del domingo, se ejecutaron en las zonas 1. 8, 10, 11 y 14 del departamento de Guatemala, 1 en el municipio de Mixco y 1 más en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.
En este último fue localizado un vivero donde cultivaban la droga que ellos mismos usaban en la elaboración de pasteles o dulces.
Luego de varios meses de investigación y seguimiento, lograron ubicar las residencias de los ahora detenidos que se dedicaban a la repostería, usando como materia para la elaboración de sus productos distintos tipos de droga, los productos eran distribuidos a nivel nacional, para ello utilizaban el servicio de mansajería.
Al finalizar los operativos fueron notificados de su detención 11 personas, todos guatemaltecos que son señaladas de varios delitos:
- Sofía Corina Salazar Morales, de 28 años. Delito: Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito
- Marvin Estuardo Juárez Hernández, de 44. Delito: Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito.
- Jackeline Gabriela Santos Andrino, de 40. Delito: Comercio Tráfico y Almacenamiento Ilícito.
- Samuel Col Choc, de 36. Delitos: Tráfico, Almacenamiento Ilícito de Droga, Siembra y Cultivo de Plantaciones ilícitas.
- Byron Leonel Girón Pineda, de 58. Delito: Lavado de Dinero u Otros Activos. Líder religioso.
- Carlos Humberto Catalán Guzmán, de 48 años. Delito: Violencia Contra la Mujer en su Manifestación Física en el Ámbito Privado.
- Kunti Carolinne Saw Zelaya, de 42 años.
- Kimberly Paola Lopez Navas, de 27 años.
- Yessica Mariel Gómez Lobos, de 48 años.
- Ana Marcela Ávila Zaldivar, de 32 años.
- María Alejandra Girón Barrios, de 35 años.
Privados de libertad notificados:
- Cristian Omar Alvarado Ulua, 30, mexicano/guatemalteco. Delito: Asociaciones Delictivas.
- Jorge Humberto Monzón Sinay, de 30, guatemalteco. Delito: Asociaciones Delictivas.