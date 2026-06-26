Keylor Navas lidera la convocatoria de la Liga MX para el Juego de las Estrellas

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El veterano arquero Keylor Navas encabeza la primera lista de figuras de la liga mexicana para el Juego de las Estrellas frente a la MLS, en el que el costarricense podría reencontrarse con Lionel Messi.

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El astro del Inter Miami lidera la convocatoria de la MLS para este partido de exhibición, que se disputará el 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte.

Por diversas razones, el 10 argentino no participó en las dos ediciones anteriores del All-Star y, en esta ocasión, su presencia también está por confirmarse, ya que el evento se celebrará apenas 10 días después de la final del Mundial 2026, a la que aspira llegar con la selección argentina.

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Navas, antiguo rival de Messi en la liga española cuando defendían al Real Madrid y al Barcelona, respectivamente, fue incluido entre los primeros 14 convocados de la Liga MX tras llegar con Pumas a la final del torneo Clausura 2026, perdida ante Cruz Azul.

Recién incorporado al club universitario, el guardameta no participó en la edición de 2025 del Juego de las Estrellas, en la que el combinado de la MLS venció 3-1 al de la liga mexicana en Austin, Texas.

El guardameta de Pumas lidera la representación de la Liga MX. (Foto: Pumas)

La convocatoria anunciada este viernes también destaca por la presencia de los centrocampistas Brian Gutiérrez y Erik Lira, de Guadalajara y Cruz Azul, quienes actualmente compiten con México en el Mundial.