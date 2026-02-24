Little Caesars celebra su expansión por Centroamérica

-

Durante 26 años, Coralsa se ha comprometido en llevar sonrisas, momentos compartidos y más pizza a través de sus restaurantes Little Caesars. Una meta que inició en Guatemala y durante estos años de trayectoria se ha expandido hacia El Salvador y Nicaragua.

Por lo tanto, Coralsa celebra su compromiso de inversión, crecimiento y cercanía con sus clientes, poniendo a disposición sus más de 200 puntos de venta de Little Caesars en estos tres países centroamericanos.

“ Somos mayordomos de este gran proyecto de agregarle valor a la vida por medio de la generación de empleo y llevando nuestras pizzas al mejor precio ” Rodrigo Aldana , CEO y director de Alimentos Corporativos Coralsa.

Little Caesars y Coralsa continuarán apostando por el crecimiento en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con la misma energía y pasión que la ha caracterizado desde hace más de 26 años.