¡En llamas! Dos vehículos fueron consumidos por un incendio en la zona 16

El siniestro consumió dos automóviles en una colonia residencial.
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La tarde de este domingo se vivieron momentos de alarma entre vecinos de una colonia privada en la zona 16 capitalina, debido a un incendio que consumió dos automóviles.
Ante el hecho, se registraron varios llamados de auxilio a los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas.
Un video grabado por un vecino del área captó el momento en que ambos vehículos permanecían envueltos en fuego.
Los socorristas al realizar sus labores para sofocar el siniestro, utilizaron aproximadamente 2,400 galones de agua.
De este hecho se reportaron solo daños materiales y hasta ahora se desconocen las causas que originaron el incendio.