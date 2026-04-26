Localizan a un hombre sin vida en carretera de Villa Canales

De acuerdo con los bomberos, la víctima fue atacada a balazos.
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La tarde de este domingo 26 de abril se reportó el hallazgo de un hombre fallecido entre la maleza, a la orilla de la carretera en el kilómetro 26 de la ruta a Santa Elena Barillas, en Villa Canales.
Tras varias llamadas de alerta, al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las evaluaciones correspondientes y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Durante las labores indicaron que se trata de un hombre aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego y no portaba documentos de identificación.
Solo se sabe que vestía pantalón color negro, chumpa color gris y zapatos deportivos.
Momentos posteriores al hallazgo, los socorristas coordinaron con la Policía Nacional Civil, quienes acordonaron el área y quedaron en espera de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.