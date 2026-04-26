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Localizan a un hombre sin vida en carretera de Villa Canales

  • Por Reychel Méndez
26 de abril de 2026, 15:46
El hombre fue localizado entre la maleza. (Foto: CVB)

El hombre fue localizado entre la maleza. (Foto: CVB)

De acuerdo con los bomberos, la víctima fue atacada a balazos. 

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La tarde de este domingo 26 de abril se reportó el hallazgo de un hombre fallecido entre la maleza, a la orilla de la carretera en el kilómetro 26 de la ruta a Santa Elena Barillas, en Villa Canales.

Tras varias llamadas de alerta, al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las evaluaciones correspondientes y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

En la imagen se observa que el cuerpo quedó tendido entre los matorrales al lado de la carretera. (Foto: CVB)
En la imagen se observa que el cuerpo quedó tendido entre los matorrales al lado de la carretera. (Foto: CVB)

Durante las labores indicaron que se trata de un hombre aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego y no portaba documentos de identificación.

Solo se sabe que vestía pantalón color negro, chumpa color gris y zapatos deportivos. 

Momentos posteriores al hallazgo, los socorristas coordinaron con la Policía Nacional Civil, quienes acordonaron el área y quedaron en espera de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.

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