MAGA reporta pérdidas en cultivos de Izabal y Alta Verapaz por lluvias

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Según datos proporcionados por el MAGA, las persistentes lluvias han afectado cultivos de maíz y frijol en áreas de Izabal y Alta Verapaz.

Las lluvias registradas durante la segunda semana de julio ya provocan pérdidas en cultivos y producción pecuaria en Izabal, mientras el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) mantiene monitoreos en Alta Verapaz para determinar el alcance de los daños.

Información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) indica que las precipitaciones persistentes han provocado inundaciones, principalmente en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.

Como consecuencia, también se reporta el incremento en los caudales de los ríos, la saturación de los suelos y afectaciones en los cultivos, cuyos daños económicos aún no han sido cuantificados.

Daños a cultivos

Según datos preliminares del MAGA, obtenidos mediante el monitoreo de campo realizado por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER), las principales afectaciones en Izabal se concentran en los cultivos de maíz.

Los daños son más evidentes en los municipios de El Estor y Livingston, donde se reportan más de 100 hectáreas afectadas, con un impacto para 150 familias productoras. De ellas, 56 corresponden a El Estor y 50 a Livingston.

Los departamentos de Izabal y Alta Verapaz son los más afectados con la pérdida de cultivos por las lluvias. (Foto: Nuestro Diario)

Además, en el municipio de El Estor se reportan pérdidas en la producción pecuaria, con un total de 1,909 aves de corral, entre gallinas y patos, afectadas, lo que representa un impacto directo para 132 familias.

En Alta Verapaz, el MAGA mantiene el monitoreo de áreas cultivadas con maíz y frijol que se encuentran en etapa de crecimiento vegetativo.

Las evaluaciones se desarrollan en los municipios de San Cristóbal Verapaz, Chahal y Chisec, con el propósito de determinar las posibles afectaciones ocasionadas por las inundaciones y el exceso de humedad en el suelo.

Asimismo, el municipio de Fray Bartolomé de las Casas permanece afectado por las inundaciones, donde hasta el momento se contabilizan 1 mil 952 familias damnificadas.

De forma paralela, el MAGA dio a conocer que continúa el monitoreo de cultivos de maíz, frijol, cardamomo, café, hortalizas, plátano y caña de azúcar en distintas áreas del departamento.