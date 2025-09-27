Los conductores que no llegaron a su destino, uno fue a la cárcel y otro al hospital

-

El incidente quedó grabado en video y genera indignación entre los guatemaltecos. Por el momento, se desconoce que llevó al automovilista a embestir al conductor de la moto en tres ocasiones.

La tarde del recién pasado 25 de septiembre transcurría con normalidad, un joven llamado Larkin Daniel Hernández de 22 años circulaba en una motocicleta, sin imaginar que estaba a punto de ser embestido por un conductor.

Hernández transitaba por 1ª calle, entre 6ª y 7ª avenidas de la zona 9 capitalina y al igual que otros conductores esperaba que la luz del semáforo cambiara para poder avanzar.

De pronto, el piloto de una camioneta de color gris atropelló a Hernández, quien terminó colisionando con el vehículo que se encontraba adelante de él.

Tras el impacto, el joven trató de incorporarse. Sin embargo, el conductor de la camioneta retrocedió y nuevamente lo atropelló, según da cuenta un video grabado por una cámara de seguridad ubicada en el área.

Las imágenes también revelan que en cercanías se encontraban varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), uno de ellos le realiza el alto al automovilista, pero este lo ignora y embiste al motorista por segunda vez.

De inmediato, transeúntes y otros conductores se percatan de lo que está ocurriendo. Mientras un testigo intenta hacer que el conductor de la camioneta se detenga.

Aunque los policías buscaron abrir la puerta del carro y pese a que un transeúnte le lanzó una piedra al conductor, este nuevamente retrocedió y por tercera vez arrollò al motorista, que intentaba moverse del lugar.

Videos posteriores al accidente dan cuenta que una de las piernas del joven motorista sufrió fractura expuesta, tras haber sido embestido en varias ocasiones.

Capturan a conductor

Horas después del incidente se conoció que la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al conductor de la camioneta gris, un hombre de 70 años, quien fue identificado como: Carlos Ovidio Acevedo Navas.

Este 26 de septiembre, el conductor fue llevado al Juzgado de Instancia Penal de turno para que resolviera su situación legal. En esa judicatura se determinó que quedara ligado a proceso penal, acusado del delito de lesiones gravísimas.

Además, el juez Sergio Mena resolvió que el adulto mayor fuera beneficiado con arresto domiciliar y tendrá arraigo. En la audiencia, el juzgador calificó el hecho como grave y señaló que, aunque el proceso está en fase inicial, la evidencia visual refuerza la gravedad del caso.

Se sabe que la defensa de Acevedo Navas habría ofrecido un pago de Q5 mil a la familia del joven motorista, a manera de reparación por lo ocurrido. Pero no se llegó a ningún acuerdo financiero. Por ello, el caso continuará su curso legal.

Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) tendrá seis meses para poder investigar lo ocurrido. Se programó la audiencia intermedia para marzo de 2026.

El estado de salud

Después del incidente Larkin Daniel fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, debido a la fractura expuesta que sufrió.

En ese centro asistencial, el joven fue sometido a una intervención quirúrgica y se está recuperando, mientras es monitoreado por el personal de salud. Hasta el momento, se encuentra estable.

De acuerdo con Monica Cuque, madre de Larkin, el joven es estudiante de enfermería y lleva dos años preparándose para ejercer esa profesión.

"Es un joven soltero, sano, no consume bebidas alcohólicas y en el momento del accidente realizaba mandados", dijo la progenitora del motorista.

Además, dijo que quizá "Dios tiene un propósito para él, un día que pueda comprender el dolor de alguien más que esté en la misma situación".

Según explicó, pudo hablar con su hijo por breves instantes y aunque no está bien aún, está vivo, reiteró.

"No puedo decir que está bien, porque no lo está, pero está con vida. Agradezco a todos por sus oraciones donde quiera que estén", finalizó.

La familia del motorista herido rechazó el acuerdo económico ofrecido por el conductor responsable del accidente en zona 9.



¿Problema de tránsito?

En las últimas horas este incidente ha generado indignación entre los internautas, tras viralizarse el video de lo ocurrido. Así como interrogantes sobre la causa que llevó al conductor a cometer este hecho.

De acuerdo con David Boteo, director de la Policía Nacional Civil, el incidente podría haberse generado por una pelea de tránsito entre ambos conductores, aseguró durante su intervención en La Ronda.

En la misma también recordó el caso en el que un conductor disparó en contra de un motorista en zona 14, después de una discusión vial y otro piloto que no estaba involucrado en la pelea murió.

"Tenemos antecedentes que por problemas de tránsito un automovilista mata a un motorista; son situaciones que han venido ha afectar el tema del incremento del parque vehicular tanto de motocicletas y vehículos", afirmó Boteo.

También dijo que estos incidentes reflejan la creciente intolerancia en la vías, y que la interacción entre motociclistas y automovilistas ha generado constantes conflictos que ponen en riesgo la vida de los conductores.

"La intolerancia en el tránsito ha ocasionado que muchos de estos temas sean recurrentes en el medio nacional", puntualizó el director de la PNC.

Hasta ahora se desconocen las causas que llevaron al adulto mayor a atropellar al joven, pero no se descarta que haya sido un problema en el tránsito.

En Guatemala, las autoridades registran entre 3 y cuatro casos de violencia vial por mes, tras percances que ocurren en la circulación vehicular.