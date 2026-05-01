Autoridades investigan el hallazgo de camioneta abandonada en zona 16

Las autoridades investigan las causas del abandono del transporte.
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En la mañana del viernes 1 de mayo, en el viaducto ubicado en San Isidro, zona 16 de la Ciudad de Guatemala, se localizó una camioneta tipo agrícola abandonada sobre la ruta.
El vehículo muestra severos daños en la estructura, así como la detonación de las bolsas de aire.
El hallazgo fue reportado por Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, quien indicó que Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra revisándola para localizar el propietario y pistas del caso.