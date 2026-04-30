¡Macabro hallazgo! Localizan dos osamentas calcinadas en ruta al Atlántico

EmergenciaCBMD | OSAMENTAS LOCALIZADAS



Kilómetro 26 de la Ruta al Atlántico, jurisdicción del Caserío el Trapichito, en una zona montañosa se localizan dos osamentas humanas calcinadas.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de El Fiscal a bordo de la unidad RD-93 se… pic.twitter.com/g7o2veZm9i