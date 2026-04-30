¡Macabro hallazgo! Localizan dos osamentas calcinadas en ruta al Atlántico

Los restos humanos se encontraban en una zona montañosa de Palencia.
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Un macabro hallazgo se registró la tarde de este jueves 30 de abril en el kilómetro 26 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del caserío Trapichito, en la aldea Azacualpilla, en el municipio de Palencia.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y tras rastrear el lugar, localizaron dos osamentas humanas calcinadas.
Los restos humanos se encontraban en una zona montañosa, según indicaron los socorristas.
Luego de este hallazgo, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.