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Localizan a un hombre sin vida en Avenida Bolivar, zona 3

  • Por Susana Manai
01 de mayo de 2026, 17:42
El cuerpo fue localizado sin señales de violencia. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El cuerpo fue localizado sin señales de violencia. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Además, los socorristas confirmaron el hallazgo de un segundo cuerpo en Chinautla. 

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Un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este viernes 1 de mayo en la avenida Bolívar y 36 calle de la zona 3 capitalina.

Al evaluar a la víctima, de unos 30 años, los Bomberos Municipales confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que el cuerpo llevaba varias horas en el sitio.

Según el informe de los socorristas, en el cuerpo no se observaron indicios de violencia. Hasta ahora, el hombre no ha sido identificado.

Socorristas confirmaron que el cuerpo llevaba varias horas en el lugar. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)
Socorristas confirmaron que el cuerpo llevaba varias horas en el lugar. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

En otro sector, socorristas de los Bomberos Voluntarios localizaron el cuerpo de un hombre en una ladera ubicada en la 0 avenida del cantón Pila Seca, en Chinautla.

Se espera que las diligencias del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses puedan identificar al fallecido.  

La segunda víctima no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La segunda víctima no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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