Localizan plantación de droga valorada en más de Q15 millones

Las fuerzas antinarcóticas de la @PNCdeGuatemala erradicaron 637,160 arbustos de hoja de coca durante un operativo realizado con el @Ejercito_GT, en Chahal, #AltaVerapaz. Estos cultivos ilícitos tienen un avalúo estimado de Q15,929,000, equivalente a $2,042,179.49. pic.twitter.com/alAscbvJCv