Localizan plantación de droga valorada en más de Q15 millones

El cultivo ilícito fue erradicado en su totalidad por las autoridades.
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Las fuerzas antinarcóticas de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron 637 mil 160 arbustos de hoja de coca, en el municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz.
Esta plantación fue erradicada por los agentes policiales durante un operativo realizado con el Ejército de Guatemala, según informaron las autoridades.
Estos cultivos ilícitos tienen un valor estimado de Q15 millones 929 mil, lo que equivale a $2 millones 42 mil 179.49 dólares, según indicó el Ministerio de Gobernación.