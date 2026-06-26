Localizan y rescatan a un búho en la zona 7 de Mixco

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Los agentes indicaron que el ejemplar se encontraba con un ala lastimada por lo que fue trasladado al Conap.

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Agentes policiales de la Municipalidad de Mixco localizaron un ejemplar de Búho Cachudo, sobre la 19 calle de la colonia San Ignacio en la zona 7 del municipio.

Tras la captura del ave se trasladó al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), debido a que se encontraba con una ala lastimada y con un hilo enredado.

El ave fue puesta a salvo tras su hallazgo. (Foto: Cortesía)

Según el Conap en estos casos se recibe, evalúa y determina a qué centro de rescate se refiere para su atención médica veterinaria.

Además, con la fauna silvestre herida o en grave riesgo, luego de realizar los cuidados veterinarios especializados, posteriormente regresan a los animales a su hábitat.

Se consultó al Conap sobre qué pasará con el ejemplar e indicaron que por el momento está bajo resguardo en el Centro de Rescate Arcas para la atención médica y recuperación.

El ave fue trasladada para verificar su estado de salud. (Foto: Cortesía)

Sobre esta especie

La Federación de Vida Silvestre indica que esta especie en realidad, no tiene cuernos. En cambio, posee mechones de plumas a ambos lados de la cabeza que se asemejan a cuernos u orejas.

Asimismo, indican que su hábitat se encuentra en todo el territorio continental de Estados Unidos, así como en Alaska y su distribución geográfica se extiende hacia el sur hasta México, Centroamérica y Sudamérica.

Si bien, los búhos cornudos son una especie estable, no está de más recordar que la preservación de especies es importante para la fauna en el país.