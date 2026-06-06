Localizan sin vida a tercera víctima de vivienda colapsada por lluvias en Santa Rosa

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La crecida de un río tras intensas lluvias ha dejado como saldo dos personas fallecidas y una herida, quienes son integrantes de una familia.

Un tragedia ha enlutado a una familia luego de que una vivienda colapsara debido a las fuertes lluvias que afectaron al municipio de Casillas, en Santa Rosa.

En el sector de San Juan Tecuaco, un río creció y arrastró el inmueble en donde se encontraban tres personas, la noche del pasado viernes 5 de junio.

La vivienda de una familia colpasó por las lluvias y la crecida de un río. (Foto: Redes sociales)

Distintas compañías de cuerpos de bomberos iniciaron la búsqueda y horas después fue localizado con vida Agusto López Quinteros, de 82 años, quien fue trasladado a un centro asistencial para que pudiera recibir atención médica.

En horas de la mañana de este sábado, fue encontrada sin vida Santos Díaz, de 65 años; su cuerpo se encontraba aproximadamente a 10 kilómetros de distancia de donde se originó la tragedia.

Santos Díaz fue hallada sin vida en horas de la mañana de este sábado. (Foto: Redes sociales)

La tarde de este sábado, fue hallado igualmente sin vida por los socorristas, Esvin Leonel López, de 47 años, quien es hijo de las primeras dos víctimas.

De esta manera, finalizaron las labores de Bomberos Municipales Departamentales, Bomberos Voluntarios y vecinos del sector que colaboraron con la búsqueda de las tres víctimas.