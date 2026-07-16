Presidente del Congreso pide respeto al derecho internacional por Taiwán

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Organismo Legislativo manifiesta solidaridad con el pueblo y el gobierno de Taiwán.

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El presidente del Congreso de la República Luis Contreras hizo un llamado a la cordura y al estricto respeto del derecho internacional ante las recientes declaraciones emitidas por la República Popular China respecto a la República de China (Taiwán).

El legislador también rechazó cualquier acción que pueda poner en riesgo la estabilidad de la región.

Por medio de un pronunciamiento, Contreras expresó su rechazo categórico a cualquier escalada de tensión o medida unilateral en la zona.

El congresista considera que la preservación de la paz en el Estrecho de Taiwán constituye un pilar fundamental para la seguridad y la estabilidad global.

En representación del Congreso de la República, Contreras manifestó la solidaridad del Organismo Legislativo con el pueblo y el gobierno de Taiwán, al tiempo que destacó la relación bilateral que Guatemala mantiene con esa nación.

El Presidente del Congreso de la República de Guatemala, Luis Contreras @_ContrerasLuis, hizo un firme llamado al respeto del derecho internacional y al diálogo pacífico ante las recientes tensiones en el Estrecho de Taiwán.



Aquí los detalles ➡️ https://t.co/YwGvleoncI… pic.twitter.com/JruoekuAhQ — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) July 15, 2026

El presidente del Legislativo señaló que Taiwán es un socio comercial estratégico y un país amigo, con el que Guatemala ha fortalecido históricos lazos de cooperación y fraternidad.

Asimismo, enfatizó la importancia de mantener la estabilidad en la región y de resolver cualquier diferencia mediante mecanismos pacíficos, en apego a los principios del derecho internacional.

Finalmente, Contreras instó a todas las partes involucradas a actuar con moderación, privilegiar las vías diplomáticas y promover un diálogo constructivo que contribuya a alcanzar soluciones pacíficas en beneficio de la comunidad internacional.

El pronunciamiento del presidente del Congreso se produce en un contexto de crecientes tensiones en torno al Estrecho de Taiwán, escenario que ha generado preocupación internacional debido a su relevancia estratégica para la seguridad y el comercio mundial.