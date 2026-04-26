Malacateco derrota a un Comunicaciones plagado de jóvenes y salva la categoría

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Malacateco consiguió salvar la categoría al derrotar 1-0 a Comunicaciones en su partido correspondiente de la última fecha del torneo Clausura 2026, mientras que los albos alcanzaron a sumar los minutos que le faltaban de juveniles y terminó siendo un "negocio redondo" para ambos.

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Los toros sabían que no podían guardarse nada al estarse jugando la permanencia de Liga Nacional y fueron los que más trataron de proponer en los primeros minutos.

Encontraron el único tanto del encuentro sobre el minuto 26. Kevin Ramírez filtró una pelota a la espalda del joven David Prada, para la aparición de Roberto Meneses, quien al entrar al área, acomodó el cuerpo y, ante el achique de Arnold Barrios, definió con un toque de derecha.

Le pasó factura al "Fantasma" Figueroa el tener que jugar con cuatro juveniles en la primera mitad para cumplir la regla de los 1,250 minutos Sub-20, pero tras el descanso, hizo ingresar a algunos más habituales y los albos mostraron una mejor cara.

Cerca estuvieron de igualar las acciones en una llegada de Joseph Folgar (61) y con un zapatazo desde fuera del área de Emerson Raymundo (62), que obligó a Miguel Jiménez a volar para mantener el 1-0 con el que los toros sumaron lo necesario para la salvación.

El cuadro fronterizo quedó eliminado de la fase final, mientras que Comunicaciones terminó cuarto y ahora encarará su llave contra Antigua (quinto), empezando la misma en el Pensativo y cerrando en el Cementos Progreso.