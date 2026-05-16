Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡En una maleta! Así eran transportados loros recién nacidos

  • Por Maria Fernanda Gallo
16 de mayo de 2026, 11:23
Las pequeñas aves fueron descubiertas por la PNC. (Foto: Ministerio Público)

Las pequeñas aves fueron descubiertas por la PNC. (Foto: Ministerio Público)

Las aves recién nacidas eran transportadas en una maleta.

OTRAS NOTICIAS: Otorgan certificación ISO a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Melvin L. y Jairo L. en Poptún, Petén, por el delito de tráfico ilegal de flora y fauna.

Los hombres fueron puestos a disposición de la ley luego de descubrir que llevaban a tres loro cabeza roja dentro de un maletín.

(Foto: Ministerio Público)
(Foto: Ministerio Público)

Su captura se realizó en los alrededores del área protegida Reserva de Biosfera Montañas Mayas–Chiquibul.

Las pequeñas aves fueron llevadas a un centro protegido para su evaluación al ser recién nacidas. (Foto: Ministerio Público)
Las pequeñas aves fueron llevadas a un centro protegido para su evaluación al ser recién nacidas. (Foto: Ministerio Público)

Los hombre no llevaban el registro ni la documentación legal para la posesión de las especies.

Las aves eran recién nacidas y fueron llevadas a un centro para ser evaluadas y resguardadas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar