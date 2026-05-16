¡En una maleta! Así eran transportados loros recién nacidos

Las aves recién nacidas eran transportadas en una maleta.
OTRAS NOTICIAS: Otorgan certificación ISO a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Melvin L. y Jairo L. en Poptún, Petén, por el delito de tráfico ilegal de flora y fauna.
Los hombres fueron puestos a disposición de la ley luego de descubrir que llevaban a tres loro cabeza roja dentro de un maletín.
Su captura se realizó en los alrededores del área protegida Reserva de Biosfera Montañas Mayas–Chiquibul.
Los hombre no llevaban el registro ni la documentación legal para la posesión de las especies.
Las aves eran recién nacidas y fueron llevadas a un centro para ser evaluadas y resguardadas.