Madre de Zoel Cruz desmiente la versión de Diana Golden

Tras los fuertes señalamientos que hizo Diana Golden sobre la desaparición de Zoel Cruz, la madre del cantante rompió el silencio y desmintió a la actriz. Pidió discreción y respeto sobre el caso de su hijo.

A través de sus redes sociales, Yuliana de León, madre de José Zoel Cruz de León, mostró su postura sobre las recientes declaraciones que dio la actriz colombiana Diana Golden.

Señaló que de momento la familia no tiene información sobre la investigación que está a cargo de la Fiscalía del Crimen Organizado, además, resaltó que la colombiana malinterpretó la información que obtuvo, razón por la que dijo que el joven cantante cometió un grave "error".

"Yo, Yuliana, madre de José Zoel, quiero expresar que lo declarado por la actriz, recalcando lo que ella indica del "grave error" tengo pruebas de ello y al parecer ella malinterpretó sin saber de donde obtuvo tal información, por lo que yo como madre me niegan información de como va la investigación...", dijo.

De León, aprovechó para decir que en ningún momento ella y su familia cercana están señalando ni buscando culpables, pues lo único que quieren es tener de regreso al cantante. Solicitaron a las autoridades que les den respuestas.

"En ningún momento se señala a culpables porque de eso se encargaran las autoridades y no queremos entorpecer las investigaciones, solo pido a las autoridades hagan su trabajo y me den respuestas o resultados. ¿Es mucho pedir?", agregó De León.

Familia responde

Ante esta situación, Soy502 conversó con una familiar cercana y aclaró que la reciente entrevista de Golden se fue a otros extremos, pues en ningún momento las autoridades les han dicho que la desaparición de Zoel está relacionada con la esposa de un narcotraficante.

"Nosotros no sabemos como ella obtuvo esa información, ella ni familia de sangre es... Si a nosotros nos quiere dar información el Ministerio Público, ni a la mamá de Zoel, no sabemos nada desde que desapareció. Nosotros no estamos señalando a nadie, todo lo hemos dejado en las manos de Dios, él se encargará de todo, tenemos unas autoridades corrompidas que ni su trabajo pueden hacer", expresó.

Además, añadió que no han recibido amenazas y desconoce los motivos por los que Golden dijo lo contrario. "Sus declaraciones fueron peligrosas, porque en ningún momento hemos recibido amenazas, ahora, tenemos que tener cuidado no vaya ser que se tomen represalias", enfatizó.

Tanto la madre de Zoel como sus demás familiares, pidieron a las personas discreción y respeto para su dolorosa situación.

Las revelaciones de Diana Golden

La actriz de telenovelas Diana Golden, reveló para la prensa mexicana nuevos detalles sobre la desaparición de su sobrino guatemalteco José Zoel Cruz de León, quien habría sido sacado a la fuerza la noche del 12 de noviembre de un restaurante de Zacapa, luego de ofrecer un concierto.

Según la colombiana, el joven cantante cometió un grave error en su vida, situación que obligó a personas del crimen organizado a secuestrarlo.

"José Zoel tenía 20 años nada más y cometió un error en su vida. Pero, el error lo cometió la esposa del narco que lo secuestró", declaró Golden.