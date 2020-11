Un médico de la University of California Irvin UCI, publicó un estremecedor video en su cuenta de Facebook que muestra lo último que ven los pacientes de Covid-19 antes de morir.

Junto a la grabación, Ken Remy suplica a los ciudadanos que sigan todas las medidas sanitarias al pie de la letra como usar mascarilla, mantener distanciamiento social y otras restricciones, para no terminar hospitalizados.

"Después lo que he visto en los últimos meses y durante la última semana esto es malo, realmente malo, no quiero esto para ti, por favor escucha. ¡Te lo estoy pidiendo, por favor!", agregó Remy junto al clip.

En él enseña cómo, debido a la dificultad para respirar, el paciente nota cómo el médico se acerca y se aleja, luego, se muestra el equipo para entubar, lo último que la persona verá.

"Así se ve cuando respiras 40 veces por minuto y tienes un nivel de oxígeno de 80, así se verá, espero que los últimos momentos de tu vida no luzcan así, esto verás al final de tu vida si no empiezas a usar mascarilla en público, si no practicas distanciamiento social, si no te lavas las manos frecuentemente, te prometo que esto será lo que verás", dijo seriamente consternado.

El estremecedor video se viralizó en varios medios, míralo aquí:

