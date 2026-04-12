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Menor sufre ataque armado mientras miraba un partido de fútbol

  • Con información de Roberto Ruiz/colaborador
12 de abril de 2026, 11:26
Un hombre con el rostro cubierto se acercó al menor. (Foto: Shutterstock)

Un hombre con el rostro cubierto se acercó al menor. (Foto: Shutterstock)

El cuerpo del menor quedó sobre el graderío.

OTRAS NOTICIAS: Imágenes posteriores al accidente ocurrido en la Roosevelt (video)

Carlos Arana, de 15 años, se encontraba viendo un partido de fútbol cuando fue atacado a tiros en una cancha deportiva ubicada en un sector Chimaltenango.

Según testigos, un hombre con el rostro cubierto ingresó a las canchas mientras otro lo esperaba en el parqueo en una motocicleta.

Al caminar sobre el graderío, se acercó a la víctima y la atacó.

(Foto: Roberto Ruiz/Nuestro Diario)
(Foto: Roberto Ruiz/Nuestro Diario)

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y atendieron a muchas personas con crisis nerviosa. Al evaluar al menor, este ya no contaba con signos vitales.

Autoridades localizaron la motocicleta que utilizaron los sicarios, esta quedó tirada a 500 metros, en una calle adoquinado que lleva a la salida de la ruta Interamericana, en dirección al occidente.

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