Menor sufre ataque armado mientras miraba un partido de fútbol

El cuerpo del menor quedó sobre el graderío.
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Carlos Arana, de 15 años, se encontraba viendo un partido de fútbol cuando fue atacado a tiros en una cancha deportiva ubicada en un sector Chimaltenango.
Según testigos, un hombre con el rostro cubierto ingresó a las canchas mientras otro lo esperaba en el parqueo en una motocicleta.
Al caminar sobre el graderío, se acercó a la víctima y la atacó.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y atendieron a muchas personas con crisis nerviosa. Al evaluar al menor, este ya no contaba con signos vitales.
Autoridades localizaron la motocicleta que utilizaron los sicarios, esta quedó tirada a 500 metros, en una calle adoquinado que lleva a la salida de la ruta Interamericana, en dirección al occidente.