El mensaje de Karin Herrera para el nuevo Fiscal General

La vicepresidenta Karin Herrera espera que la agenda de trabajo del nuevo fiscal incluya estos temas.
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Por medio de una publicación en X, la vicepresidenta felicitó a Gabriel García Luna por su asumir el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, para el período 2026-2030.
"Esperamos que dentro de su agenda de trabajo sea prioritaria la investigación crimen organizado como trata de personas y otros que vulneran a la niñez, adolescencia y mujeres guatemaltecas" dijo Herrera luego de que el nuevo fiscal tomara posesión del nuevo cargo este 17 de mayo.
Además, la mandataria añadio que "asegurarles justicia" será la labor que el MP deberá realizar.