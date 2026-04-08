Capturan a dos extranjeros y cinco guatemaltecos acusados de secuestro

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Los capturados son señalados de haber secuestrado al menos a siete personas

Por medio de un operativo de alto impacto ejecutado por la Policía Nacional Civil, se logró la captura de siete personas y la incautación de un vehículo y un fuerte armamento de grueso calibre.

Las personas aprehendidas fueron localizadas en la 3 calle y 9 avenida de la zona 1 en Malacatán, San Marcos y según las investigaciones, los ahora capturados son presuntos responsables del secuestro de seis personas adultas y una adolescente de 16 años de edad.

Siete hombres fueron capturados al ser señalados de secuestro y desaparición. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Capturas y hallazgos

Entre los capturados se encuentran dos hombres con nacionalidad mexicana, se trata de se tratan de Víctor Manuel Murillo Martínez, 42 años y Francisco Carrillo Rodríguez, de 46.

Además se capturaron a cinco guatemaltecos identificados como Victor Obdulio Fuentes Barrios, de 43 años de edad, Luis Alfredo Escobar Barrios, de 43; Rony Alexander Hernández, de 44; Gilberto Chigua Quim, 35; Narciso Arnulfo Fuentes Barrios, 34; los mexicanos Víctor Manuel Murillo Martínez, 42 y Francisco Carrillo Rodríguez, de 46 años de edad.

Durante la operación se localizaron e incautaron 7 armas de fuego, 20 cargadores para armas 9 milímetros, 3 armas de fuego tipo carabinas, 2 cargadores para carabinas y un vehículo.

Armamento incautado durante la captura de los presuntos responsables de secuestro y desaparición de siete personas. (Foto: PNC)

Sobre las desapariciones

El secuestro se habría perpetrado al medio día del martes 7 de Abril, en una finca del municipio fronterizo de Malacatán, donde las víctimas fueron introducidos a la fuerza al interior de vehículos tipo camionetas agrícolas.

Fuentes oficiales dieron a conocer que cuando se realizaban recorridos de seguridad ciudadana fueron alertados por la operadora de turno de la comisaría 42 de San Marcos, que en jurisdicción de finca Nuevo Malacatán, se había registrado un posible secuestro de Mario Rafael Velásquez, así como de su hija, una adolescente de 16 años de edad y de cuatro personas más.

Inmediatamente las fuerzas de seguridad iniciaron con la búsqueda y localizaron uno de los vehículos involucrados en el crimen. Las autoridades persisten en la búsqueda de las víctimas por medio de distintas operaciones de búsqueda y rescate.