Detienen en México a cuatro de los 23 reos fugados tras la muerte de "El Mencho"

-

El asalto a la cárcel de Ixtapa del municipio de Puerto Vallarta se produjo el pasado domingo y para este día se logró la captura de cuatro de ellos.

El Gobierno mexicano informó que capturaron nuevamente a cuatro de los 23 reos que se habían fugado de un penal en el oeste del país durante la asonada criminal que siguió a la muerte del reconocido narcotraficante Nemesio Oseguera, líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Para la fuga, los reos se produjo el pasado domingo cuando grupos criminales atacaron el penal y con un vehículo derribaron un portón, provocando un motín en el que aprovecharon para fugarse los 23 criminales, según indicaron las autoridades mexicanas.

Los 23 reos se fugaron de la cárcel ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, México. (Foto: Redes sociales)

En una localidad de Puerto Vallarta "fueron ubicadas y detenidas cuatro de las personas evadidas", reportó la Secretaría de Seguridad en un comunicado. Asimismo, las investigaciones indican que la ayuda para liberar a los prisioneros corresponde a la muerte de "El Mencho".

la institución aseguró que trabaja para lograr "la localización del resto" de los reos fugados.

Los cuerpos de seguridad realizan operaciones para mantener el control en las carreteras del país vecino.

* Con información de AFP