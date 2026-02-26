Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Detienen en México a cuatro de los 23 reos fugados tras la muerte de "El Mencho"

  • Por Reychel Méndez
26 de febrero de 2026, 11:13
Logran capturar a cuatro de&nbsp;23 reos que se fugaron de una cárcel en Puerto Vallarta. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Logran capturar a cuatro de 23 reos que se fugaron de una cárcel en Puerto Vallarta. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El asalto a la cárcel de Ixtapa del municipio de Puerto Vallarta se produjo el pasado domingo y para este día se logró la captura de cuatro de ellos.

OTRAS NOTICIAS: Se fugan 23 reos de una cárcel de Jalisco durante ataques por muerte de "El Mencho"

El Gobierno mexicano informó que capturaron nuevamente a cuatro de los 23 reos que se habían fugado de un penal en el oeste del país durante la asonada criminal que siguió a la muerte del reconocido narcotraficante Nemesio Oseguera, líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Para la fuga, los reos se produjo el pasado domingo cuando grupos criminales atacaron el penal y con un vehículo derribaron un portón, provocando un motín en el que aprovecharon para fugarse los 23 criminales, según indicaron las autoridades mexicanas.

Los 23 reos se fugaron de la cárcel ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, México. (Foto: Redes sociales)
Los 23 reos se fugaron de la cárcel ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, México. (Foto: Redes sociales)

En una localidad de Puerto Vallarta "fueron ubicadas y detenidas cuatro de las personas evadidas", reportó la Secretaría de Seguridad en un comunicado. Asimismo, las investigaciones indican que la ayuda para liberar a los prisioneros corresponde a la muerte de "El Mencho".

la institución aseguró que trabaja para lograr "la localización del resto" de los reos fugados.

Los cuerpos de seguridad realizan operaciones para mantener el control en las carreteras del país vecino.
Los cuerpos de seguridad realizan operaciones para mantener el control en las carreteras del país vecino.

* Con información de AFP

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar