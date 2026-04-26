¡Mictlán desciende! Empate ante Aurora sentencia el futuro de los conejos

Los conejos de Mictlán se quedaron a un gol de la permanencia tras empatar ante Aurora en el estadio Guillermo Slowing, en un cierre dramático que terminó sellando su descenso.
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El equipo jutiapaneco llegó obligado a ganar y salió a buscar el resultado desde el inicio, pero fue Aurora quien golpeó primero. Al minuto 11, Eddie Ibargüen aprovechó un descuido defensivo para poner el 1-0 y complicar aún más el panorama para los locales.
Con el paso de los minutos, Mictlán insistió, pero careció de claridad en el último toque. No fue sino hasta el segundo tiempo cuando encontró el empate. Al 71, Pablo Meza igualó el marcador tras un error del arquero Liborio Sánchez, que no logró controlar un centro de tiro libre aparentemente sencillo, el cual terminó cruzando la línea de gol.
Con el 1-1, los mitecos necesitaban un gol más para mantenerse en la Liga Nacional. Empujaron en los minutos finales, adelantaron líneas y generaron aproximaciones, pero la falta de precisión les pasó factura.
El pitazo final confirmó lo que durante varios minutos fue una amenaza: Mictlán no logró el resultado que necesitaba y terminó perdiendo la categoría, quedándose a las puertas de la salvación y de condenar a Marquense al descenso.