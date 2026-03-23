Momento en que avión choca contra ambulancia en Nueva York (video)

Las imágenes muestran justo el momento en que el avión intenta aterrizar y la ambulancia entra a la pista.
EN CONTEXTO: Trágico accidente: avión choca con camión de bomberos en Nueva York (video)
El choque de un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York dejó dos muertos y decenas de heridos, y obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron las autoridades este lunes.
El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, el cual quedó grabado.
Estas son las imágenes:
Más de 40 personas fueron trasladadas al hospital, algunas con "heridas graves", aunque 32 ya han recibido el alta.
El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.