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Momento en que avión choca contra ambulancia en Nueva York (video)

  • Por Jessica González
23 de marzo de 2026, 13:54
El piloto y copiloto fallecieron tras el impacto. (Foto: AFP)

El piloto y copiloto fallecieron tras el impacto. (Foto: AFP)

Las imágenes muestran justo el momento en que el avión intenta aterrizar y la ambulancia entra a la pista.

EN CONTEXTO: Trágico accidente: avión choca con camión de bomberos en Nueva York (video)

El choque de un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York dejó dos muertos y decenas de heridos, y obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron las autoridades este lunes.

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, el cual quedó grabado. 

Estas son las imágenes: 

Más de 40 personas fueron trasladadas al hospital, algunas con "heridas graves", aunque 32 ya han recibido el alta.

El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.

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