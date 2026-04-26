GP de España: Álex Márquez reina en Jerez por segundo año consecutivo

"La magia existe", aseguró el español Álex Márquez (Ducati-Gresini) tras imponerse este domingo en el Gran Premio de España de MotoGP, donde repitió triunfo por segundo año consecutivo.
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El piloto español volvió a dominar en el circuito de Jerez y superó al líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que fue segundo y vio frenada su racha de cinco victorias seguidas. El podio lo completó su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).
La carrera quedó marcada por la caída del vigente campeón, Marc Márquez (Ducati), que se fue al suelo en la segunda vuelta tras haber salido desde la pole y después de ser superado por su hermano Álex.
Con este resultado, Bezzecchi amplía su ventaja al frente del campeonato hasta los 11 puntos sobre el español Jorge Martín, que finalizó cuarto en una prueba más estable que la caótica jornada del sábado, afectada por la lluvia.
El italiano intentó seguir el ritmo del ganador durante varias vueltas, pero ante la solidez de Álex Márquez prefirió asegurar la segunda posición y sumar puntos importantes en la lucha por el título.