¿Habrá transición? MP confirma reunión entre autoridades salientes y entrantes

-

El fiscal general elegido por el mandatario Bernardo Arévalo tomará posesión el próximo 17 de mayo.

OTRAS NOTAS: MP evita detallar cómo será proceso de transición entre Consuelo Porras y García Luna

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles que en la sede central de la institución se desarrolla una reunión entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes, en el marco del cambio de mando de la fiscalía general.

La información fue proporcionada por la Unidad de Comunicación del MP, que precisó que el encuentro se lleva a cabo de manera institucional y que posteriormente se darán a conocer más detalles a través de los canales oficiales.

"En este momento hay una reunión institucional entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes, en cuanto finalice se compartirá información al respecto mediante los canales oficiales", informó la oficina de comunicación de la institución.

Gabriel García Luna, sustituirá a Consuelo Porras como el próximo jefe del MP. (Foto: Archivo / Soy502)

El encuentro ocurre a pocos días de que Gabriel Estuardo García Luna asuma como fiscal general y jefe del MP, tras haber sido designado por el presidente Bernardo Arévalo para dirigir la entidad durante el próximo período constitucional.

Hasta ahora, el MP no ha brindado mayores detalles sobre los temas que se abordan en la reunión o la dinámica del proceso de transición entre las actuales autoridades y quienes asumirán funciones en la institución.

Asimismo, pese a consultas llevadas a cabo, el MP evitó confirmar si la instalación de una tarima en el edificio central de la institución corresponde a preparativos relacionados con actividades por la toma de posesión del nuevo fiscal general.

LEA MÁS: Instalan escenario en el MP previo a la salida de Consuelo Porras

La falta de información sobre ese montaje ocurre en medio de expectativas por los actos oficiales vinculados al relevo en la jefatura del ente investigador, luego de la salida de Consuelo Porras y la llegada de García Luna al cargo.

En días recientes, la Presidencia de la República confirmó que ya notificó oficialmente al Ministerio Público sobre la designación de García Luna.

El Gobierno también ha señalado que la juramentación del nuevo fiscal general será pública y se realizará en los próximos días.