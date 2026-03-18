Fallece María Elvira Peralta, radioperadora voluntaria de Pacaya 1

Rendimos un respetuoso homenaje a María Elvira Peralta Morataya de Fajardo, radioperadora voluntaria de Pacaya 1, quien brindó años de servicio en el monitoreo del volcán Pacaya, colaborando desde el CONE hasta la actual CONRED.



Descanse en paz. ️✝️ pic.twitter.com/Rc8yAuqhhZ