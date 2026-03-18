Fallece María Elvira Peralta, radioperadora voluntaria de Pacaya 1

María Elvira brindó años de servicio en el monitoreo del volcán Pacaya.
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María Elvira Peralta Morataya de Fajardo, radioperadora voluntaria de Pacaya 1, falleció el martes 17 de marzo.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) le brindó un respetuoso homenaje a quien brindó servicio por más de 30 años y cuya vocación fue fundamental en el monitoreo de los movimientos del volcán de Pacaya.
María Elvira siempre veló por la prevención y la protección de la vida. Su legado permanecerá en cada acción del voluntariado.
"Gracias por su ejemplo y dedicación, y por fortalecer comunidades más resilientes", dice Conred a través de un video, el cual destaca la labor de Peralta.