Así operaba la "Narco repostería" donde estaría involucrado líder religioso

Entre los involucrados está un líder religioso de Mixco.
EN CONTEXTO: El líder religioso que sería parte de una estructura criminal
En brownies, galletas, gomitas y pasteles comercializaba la droga una red criminal que fue desarticulada durante el operativo "Narco Repostería", desarrollado por agentes antinarcóticos y fiscales en 15 allanamientos en Guatemala y Sacatepéquez.
La acción dejó 12 capturas: cuatro en flagrancia, seis por orden judicial y dos notificaciones a privados de libertad vinculados a la estructura.
En zona 4 de Mixco fue capturado el líder religioso Byron Leonel Girón Pineda, de 58, por lavado de dinero. También Yessica "N", a quien se le incautó droga, dinero en efectivo, computadoras y vehículos.
En zonas 1 y 11 se realizaron otras detenciones y recapturas por delitos relacionados con el narcotráfico, con decomisos de sustancias ilícitas y equipo.
Además, en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, fue localizado un invernadero con más de 1,400 plantas de marihuana, droga lista para distribución, un arma de fuego y la captura de otro integrante.
Por mensajería
Las investigaciones revelan que la red distribuía drogas en distintas presentaciones a través de mensajería.
En total, se incautaron casi Q1.3 millones, estupefacientes, armas, vehículos y diversos indicios que fortalecen el caso.