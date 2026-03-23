Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así operaba la "Narco repostería" donde estaría involucrado líder religioso

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
23 de marzo de 2026, 10:49
En el lugar fueron incautados casi&nbsp;Q1.3 millones. (Foto: Shutterstock)

En el lugar fueron incautados casi Q1.3 millones. (Foto: Shutterstock)

Entre los involucrados está un líder religioso de Mixco.

EN CONTEXTO: El líder religioso que sería parte de una estructura criminal

En brownies, galletas, gomitas y pasteles comercializaba la droga una red criminal que fue desarticulada durante el operativo "Narco Repostería", desarrollado por agentes antinarcóticos y fiscales en 15 allanamientos en Guatemala y Sacatepéquez.

La acción dejó 12 capturas: cuatro en flagrancia, seis por orden judicial y dos notificaciones a privados de libertad vinculados a la estructura.

En zona 4 de Mixco fue capturado el líder religioso Byron Leonel Girón Pineda, de 58, por lavado de dinero. También Yessica "N", a quien se le incautó droga, dinero en efectivo, computadoras y vehículos.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

En zonas 1 y 11 se realizaron otras detenciones y recapturas por delitos relacionados con el narcotráfico, con decomisos de sustancias ilícitas y equipo.

Además, en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, fue localizado un invernadero con más de 1,400 plantas de marihuana, droga lista para distribución, un arma de fuego y la captura de otro integrante.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Por mensajería

Las investigaciones revelan que la red distribuía drogas en distintas presentaciones a través de mensajería.

En total, se incautaron casi Q1.3 millones, estupefacientes, armas, vehículos y diversos indicios que fortalecen el caso.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar