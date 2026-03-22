Narcorepostería: allanamientos dejan 5 capturados, droga y dinero incautado

Autoridades capturaron a cinco personas acusadas de integrar red de narcorepostería.
Te interesa: La droga oculta en "postres" que fue localizada durante allanamientos de este domingo
Este domingo, la Fiscalía de Delitos de Narcoatividad junto a agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) allanaron 15 inmuebles.
Las ubicaciones fueron las zonas 1, 8, 10, 11 y 14 de la ciudad capital, así como en los municipios de Mixco, Villa Nueva y Santa María de Jesús, Sacatepéquez.
Las diligencias están relacionadas a investigaciones en contra de estructuras criminales que se dedican a la "narcorepostería", es decir, la venta de postres que contienen droga.
A raíz de estos operativos, las autoridades reportaron la captura de cinco personas, quienes fueron ubicadas en los inmuebles allanados.
Además, incautaron droga como cocaína, metanfetamina y marihuana, la cual sería utilizada para la preparación de los "postres".
- 12 recipientes plásticos en su interior cocaína
- 15 pastillas de la droga denominada Metanfetamina
- 213 bolsas con marihuana
- 40 bolsas conteniendo formas de galleta con droga Marihuana
- 05 recipientes con marihuana
- 01 recipiente de metal conteniendo marihuana
- 01 recipiente de vidrio conteniendo marihuana
- 02 recipientes de vidrio conteniendo liquido y hierba marihuana
- 10 libras de semilla de marihuana
- 201 matas de marihuana
También decomisaron otros indicios que ayudarán a fortalecer la investigación, entre estos:
- 5 teléfonos celulares.
- Q 28,070.00 en billetes de diferentes denominaciones.
- 2 pesas digitales.
- 1 DVR.
- 2 reloj
- 2 computadoras.
- 1 "iPad"
- 1 maquina contadora de billetes.
- 1 escopeta
- 2 vehículos
- Documentos varios
La investigación en contra de este tipo de estructuras continuará, según informó la PNC.
"Las diligencias fueron ejecutadas en cumplimiento de órdenes judiciales, como parte del combate frontal a estructuras dedicadas a la producción, distribución y comercialización de drogas bajo modalidades innovadoras", señaló la Policía.