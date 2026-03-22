Narcorepostería: allanamientos dejan 5 capturados, droga y dinero incautado

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Autoridades capturaron a cinco personas acusadas de integrar red de narcorepostería.

Este domingo, la Fiscalía de Delitos de Narcoatividad junto a agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) allanaron 15 inmuebles.

Las ubicaciones fueron las zonas 1, 8, 10, 11 y 14 de la ciudad capital, así como en los municipios de Mixco, Villa Nueva y Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

Las diligencias están relacionadas a investigaciones en contra de estructuras criminales que se dedican a la "narcorepostería", es decir, la venta de postres que contienen droga.

A raíz de estos operativos, las autoridades reportaron la captura de cinco personas, quienes fueron ubicadas en los inmuebles allanados.

Además, incautaron droga como cocaína, metanfetamina y marihuana, la cual sería utilizada para la preparación de los "postres".

12 recipientes plásticos en su interior cocaína

15 pastillas de la droga denominada Metanfetamina

213 bolsas con marihuana

40 bolsas conteniendo formas de galleta con droga Marihuana

05 recipientes con marihuana

01 recipiente de metal conteniendo marihuana

01 recipiente de vidrio conteniendo marihuana

02 recipientes de vidrio conteniendo liquido y hierba marihuana

10 libras de semilla de marihuana

201 matas de marihuana

Parte de la droga incautada a red de narcorepostería. (Foto: PNC)

También decomisaron otros indicios que ayudarán a fortalecer la investigación, entre estos:

5 teléfonos celulares.

Q 28,070.00 en billetes de diferentes denominaciones.

2 pesas digitales.

1 DVR.

2 reloj

2 computadoras.

1 "iPad"

1 maquina contadora de billetes.

1 escopeta

2 vehículos

Documentos varios

Dinero incautado a red de narcorepostería. (Foto: PNC)

La investigación en contra de este tipo de estructuras continuará, según informó la PNC.

"Las diligencias fueron ejecutadas en cumplimiento de órdenes judiciales, como parte del combate frontal a estructuras dedicadas a la producción, distribución y comercialización de drogas bajo modalidades innovadoras", señaló la Policía.