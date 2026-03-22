Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Narcorepostería: allanamientos dejan 5 capturados, droga y dinero incautado

  • Por Dulce Rivera
22 de marzo de 2026, 16:38
Las autoridades allanaron varios inmuebles y localizaron dinero y droga. (Foto: MP)

Las autoridades allanaron varios inmuebles y localizaron dinero y droga. (Foto: MP)

Autoridades capturaron a cinco personas acusadas de integrar red de narcorepostería. 

Te interesa: La droga oculta en "postres" que fue localizada durante allanamientos de este domingo

Este domingo, la Fiscalía de Delitos de Narcoatividad junto a agentes de la  Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) allanaron 15 inmuebles.

Las ubicaciones fueron las zonas 1, 8, 10, 11 y 14 de la ciudad capital, así como en los municipios de Mixco, Villa Nueva y Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

Las diligencias están relacionadas a investigaciones en contra de estructuras criminales que se dedican a la "narcorepostería", es decir, la venta de postres que contienen droga. 

A raíz de estos operativos, las autoridades reportaron la captura de cinco personas, quienes fueron ubicadas en los inmuebles allanados. 

Además, incautaron droga como cocaína, metanfetamina y marihuana, la cual sería utilizada para la preparación de los "postres". 

  • 12 recipientes plásticos en su interior cocaína
  • 15 pastillas de la droga denominada Metanfetamina
  • 213 bolsas con marihuana
  • 40 bolsas conteniendo formas de galleta con droga Marihuana
  • 05 recipientes con marihuana
  • 01 recipiente de metal conteniendo marihuana
  • 01 recipiente de vidrio conteniendo marihuana
  • 02 recipientes de vidrio conteniendo liquido y hierba marihuana
  • 10 libras de semilla de marihuana
  • 201 matas de marihuana

Parte de la droga incautada a red de narcorepostería. (Foto: PNC)
Parte de la droga incautada a red de narcorepostería. (Foto: PNC)

También decomisaron otros indicios que ayudarán a fortalecer la investigación, entre estos: 

  • 5 teléfonos celulares.
  • Q 28,070.00 en billetes de diferentes denominaciones.
  • 2 pesas digitales.
  • 1 DVR.
  • 2 reloj
  • 2 computadoras.
  • 1 "iPad"
  • 1 maquina contadora de billetes.
  • 1 escopeta
  • 2 vehículos
  • Documentos varios

Dinero incautado a red de narcorepostería. (Foto: PNC)
Dinero incautado a red de narcorepostería. (Foto: PNC)

La investigación en contra de este tipo de estructuras continuará, según informó la PNC.

"Las diligencias fueron ejecutadas en cumplimiento de órdenes judiciales, como parte del combate frontal a estructuras dedicadas a la producción, distribución y comercialización de drogas bajo modalidades innovadoras", señaló la Policía. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar