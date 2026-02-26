Se negó a devolverle dinero a su papá y terminó muerto

-

El hombre se fue a Estados Unidos a trabajar para recaudar el dinero de la deuda que tenía con su padre pero al volver al país no le pagó y terminó muerto.

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer la muerte de un hombre que aparentemente fue asesinado por su progenitor.

Se trata de Oliver Geovany González Pineda, de 38 años, quien años atrás sufrió un secuestro por parte de una banda delictiva.

Tras algunas negociaciones los criminales llegaron a un acuerdo con Joel Antonio González Gutiérrez de 63 años, padre del ahora fallecido y se estableció que pagaría una suma de dinero para su liberación.

El monto del rescate se acordó en Q70 mil y luego de entregarlo, la víctima fue liberada y prometió reponer el dinero a su padre por lo que decidió migrar a Estados Unidos y recaudar la cifra de su rescate.

Las autoridades recopilaron evidencias durante el allanamiento donde capturaron a González Gutierrez. (Foto: PNC)

Años después, decidió invertir en varias viviendas en Guatemala y ponerlas en alquiler hasta que retornó al país y hace unas semanas decidió poner en venta uno de los inmuebles por Q300 mil.

González Gutierrez al enterarse le cobró la cantidad prometida por su hijo, quien se negó a hacerlo sin imaginarse que ese sería su fin.

El hombre fue asesinado el pasado 21 de febrero frente a su vivienda en Mixco, tras el hecho, las autoridades iniciaron líneas de investigación que involucra a su progenitor y ahora es señalado como el principal sospechoso del crimen.

El hombre fue asesinado frente a su domicilio. (Foto: Redes Sociales)

Resultado del allanamiento

Investigadores del Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil realizaron un allanamiento en la 13 avenida 8-67, colonia Paseo Villa Flor, zona 6 de Mixco donde encontraron títulos de propiedad, vouchers de pagos, dos celulares, prendas de vestir y una motocicleta que aparentemente se utilizó el día del crimen.