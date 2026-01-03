Así reaccionó Nayib Bukele a la captura de Nicolás Maduro (video)

El presidente salvadoreño recordó la vez que Maduro lo insultó y hasta amenazó.
La captura de Nicolás Maduro ha generado diversas reacciones en todo el mundo, una de ellas ha sido la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien siempre fue muy crítico del régimen del venezolano.
Tras lo ocurrido esta madrugada, Bukele publicó un video en el cual recordó la vez que Maduro le envió un fuerte mensaje, llamándolo "mequetrefe" y "pelele" del imperialismo, además de asegurarle que nunca iba a separar a El Salvador de Venezuela.
"Bukele, el que se mete con nosotros se seca", le advirtió.
Luego del video, aparece la imagen de Maduro capturado.
La detención de Maduro
Esta madrugada trascendió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, durante un ataque militar de Estados Unidos, en Caracas, Venezuela.
A pocas horas del acontecimiento, han salido a luz algunos detalles del megaoperativo.
Donald Trump reveló que "provocaron" un apagón en Caracas para llevar a cabo la detención de Maduro.
La estrategia consistió en atacar la infraestructura de energía eléctrica del país, como primer punto.
La operación militar para capturar y extraer de Caracas al presidente venezolano requirió "meses de planificación y ensayos" y se utilizaron más de 150 aeronaves de Estados Unidos, dijo este sábado el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.