Nicole Hacohen gana bronce y obtiene pase para Santo Domingo

La ciclista guatemalteca Nicole Hacohen se colgó la medalla de bronce en la prueba de keirin de la Copa de Pista de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que se realiza en Bogotá, Colombia.
MÁS DEPORTES: Sinner arrebata a Alcaraz Montecarlo y el número uno del mundo
La capitalina también obtuvo el boleto a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en Santo Domingo, República Dominica, del 24 de julio al 8 de agosto.
Más allá de la presea, es un logro personal para Hacohen, quien en 2022 fue suspendida cuatro años de toda actividad deportiva al haber arrojado un resultado analítico adverso en una prueba antidopaje.
Pensó en retirarse, pero se mantuvo activa y ahora demuestra su potencial en la pista. "Estuvo demasiado duro, un nivel altísimo, no puedo explicarlo son demasiadas cosas de por medio pero estoy muy feliz", dijo al bajar del podio la ciclista nacional.