Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Nicole Hacohen gana bronce y obtiene pase para Santo Domingo

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
12 de abril de 2026, 12:43
La ciclista guatemalteca completa el podio en Colombia. (Foto: Federación de Ciclismo)

La ciclista guatemalteca completa el podio en Colombia. (Foto: Federación de Ciclismo)

La ciclista guatemalteca Nicole Hacohen se colgó la medalla de bronce en la prueba de keirin de la Copa de Pista de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que se realiza en Bogotá, Colombia. 

MÁS DEPORTES: Sinner arrebata a Alcaraz Montecarlo y el número uno del mundo

La capitalina también obtuvo el boleto a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en Santo Domingo, República Dominica, del 24 de julio al 8 de agosto.

 

 

Más allá de la presea, es un logro personal para Hacohen, quien en 2022 fue suspendida cuatro años de toda actividad deportiva al haber arrojado un resultado analítico adverso en una prueba antidopaje.

Pensó en retirarse, pero se mantuvo activa y ahora demuestra su potencial en la pista. "Estuvo demasiado duro, un nivel altísimo, no puedo explicarlo son demasiadas cosas de por medio pero estoy muy feliz", dijo al bajar del podio la ciclista nacional.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar