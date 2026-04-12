Sinner arrebata a Alcaraz Montecarlo y el número uno del mundo

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En una tarde de fuertes vientos, el italiano Jannik Sinner conquistó el Masters 1000 de Montecarlo al derrotar en la final al vigente campeón Carlos Alcaraz, destronando al español del número 1 del mundo.

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El italiano, de 24 años, se impuso por 7-6 (7/5) y 6-3 en 2 horas 15 minutos ante Alcaraz, en su primer enfrentamiento desde el inicio de la temporada y por séptima ocasión en sus duelos directos (por 10 triunfos del español).

Sinner suma su tercer Masters 1000 consecutivo en 2026 tras ganar en Indian Wells y Miami, por lo que ha acaparado todos los títulos de esta categoría (justo por detrás de los Grand Slams) que se han disputado esta temporada, el primero que lo consigue desde Djokovic en 2015

El italiano se une al serbio y a Rafael Nadal como el tercer tenista que consigue ganar cuatro títulos ATP 1000 consecutivos, tras haberse impuesto también en París a finales del año pasado.

Fue el primer enfrentamiento entre Sinner y Alcaraz desde que el italiano se impuso en las Finales ATP de noviembre, también el primero en tierra batida desde la histórica final de Roland Garros 2025, cuando el español le remontó tres bolas de partido para levantar el trofeo en cinco sets y 5 horas y 29 minutos de juego.

Sinner, que suma 17 victorias consecutivas, volverá a la cima del ranking el lunes por primera vez en este año. Fue el título 27 en la carrera del italiano y el primero en un gran torneo sobre tierra batida.

Su racha de victorias es de 22 triunfos seguidos en torneos de esta categoría gracias a su título en París el otoño pasado.