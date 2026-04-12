Francia: Encuentran a niño de 9 años que vivía en un auto desde 2024

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Un niño de 9 años fue encontrado viviendo encerrado en el auto de su padre, desde 2024, según autoridades de Francia donde ocurrió el hecho.

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La policía fue alertada por un vecino que escuchó "los sonidos de un niño" que provenían de una camioneta estacionada en el pueblo de Hagenbach, territorio francés, cerca de las fronteras con Suiza y Alemania.

Foto: Pexels.

El fiscal Nicolas Heitz, encargado del caso, afirmó que los agentes encontraron al pequeño "acostado en posición fetal, desnudo, desnutrido, cubierto por una manta sobre un montón de basura y cerca de excrementos, además no se había bañado desde su encierro y no podía caminar por haber estado sentado durante tanto tiempo.

La víctima declaró que tenía problemas con la pareja de su padre, por ellos su padre lo encerró.

Padre de niño declara

El padre dijo que había encerrado a su hijo en noviembre de 2024 "para protegerlo" ya que su pareja quería enviarlo cuando tenía 7 años, a un hospital psiquiátrico. Según las autoridades, no había registro de que el pequeño estuviera enfermo e incluso era buen estudiante y tenía buenas calificaciones.

La pareja del hombre negó tener conocimiento de que el niño se encontrara en la camioneta, a pesar de ello se le imputaron cargos provisionales, entre ellos el de omisión del deber de socorro a un menor en peligro, sin embargo, quedó en libertad bajo supervisión judicial.

Foto: Pexels.

El padre fue acusado de secuestro y otros cargos, y quedó bajo custodia. La hermana del niño, de 12 años, y la hija de la pareja del padre, que tiene 10 años, quedaron bajo la tutela de los servicios sociales.

Según los allegados de la pareja, ellos les habían dicho que tuvieron que encerrar al niño en una institución psiquiátrica y según los maestros, el padre informó que lo cambiaron de escuela.